Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία των 27 για επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την επιβολή εμπάργκο στο πετρέλαιο της Ρωσίας, που θα μειώσει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τις εισαγωγές από τη χώρα αυτή μέσα στη χρονιά, με εξαίρεση την Ουγγαρία, ανακοίνωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο στόχος που συμφωνήθηκε είναι να μειωθεί η εισαγωγή πετρελαίου κατά το 90% ως το τέλος του χρόνου.

«Συμφωνήθηκε η απαγόρευση εξαγωγών του ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ. Αυτό καλύπτει πάνω από τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, σταματώντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή», συνόψισε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες, ο κ. Μισέλ ανέφερε ότι εξαιρούνται προσωρινά από το εμπάργκο οι εισαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγών.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8