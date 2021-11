Συνετρίβη αεροσκάφος στη Σιβηρία – Νεκροί και οι 7 επιβαίνοντες

Ένα ρωσικό αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων (Cargo) τύπου An-12, στο οποίο επέβαιναν 7 άτομα, συνετρίβη κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ, περίπου 4.200 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, την ώρα που άρχισε να προσγειώνεται, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους σε δασώδη περιοχή σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από την πόλη Ιρκούτσκ.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ την στιγμή που έκανε έναν δεύτερο κύκλο πριν προσγειωθεί, μεταδίδει το πρακτορείο TASS. Το αεροσκάφος συνετρίβη σε δασώδη περιοχή, δήλωσε ο διευθυντής των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της περιοχής Ιρκούτσκ Όλεγκ Φεντότοφ. Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και λόγω της διαρροής καυσίμων η φωτιά επεκτάθηκε σε μια έκταση 300 τετραγωνικών μέτρων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, στο αεροσκάφος επέβαιναν επτά άτομα, όλοι μέλη του πληρώματος. Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκούτσκ Ίγκορ Κόμπζεφ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχές, όλοι οι επιβαίνοντας αποτελούσαν το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος ανήκε στην αεροπορική εταιρεία της Λευκορωσίας «Γκρόντνο». Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος μετέφερε προϊόντα και καταναλωτικά είδη στην περιοχή της Τσουκότκα, επισημαίνοντας ότι μόλις άρχιζε η προσγείωση του αεροσκάφους το πλήρωμά του ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι θα χρειαζόταν να πραγματοποιήσει έναν δεύτερο κύκλο.

A #Belarusian airplane crashed in Russia



Cargo aircraft An-12 crashed in the Irkutsk region. It was operated by the #Belarusian airline "Grodno". There have been no reports on victims and casualties so far. Preliminarily, there were only crew members on board. pic.twitter.com/x1luIQen2l