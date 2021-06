Συνεργασία Χρηματιστηρίου Αθηνών και SIX για τους ξένους τίτλους

H SIX και το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ανακοινώνουν την επιτυχή μεταφορά και λειτουργία του συνόλου των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς τίτλους της ATHEXCSD, μέσω της SIX, του Ελβετικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και κορυφαίου ευρωπαϊκού ICSD (International Central Securities Depository). Η SIX επιλέχθηκε ως ο πάροχος διεθνών λύσεων θεματοφυλακής για την ΑΤΗΕΧCSD, το ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Η SIX δραστηριοποιείται μέσα από ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής που εκτείνεται σε 60 αγορές και παρέχει σε Ελβετούς και διεθνείς πελάτες εις βάθος εμπειρία στις αγορές αυτές, προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας εντολών και ένα μεγάλο εύρος εστιασμένων και καινοτόμων λύσεων.

Ο Thomas Zeeb, επικεφαλής χρηματιστηρίων και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της SIX, δήλωσε ότι: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχθήκαμε την ATHEXCSD ως νέο διεθνή πελάτη. Αυτή η νέα επιχειρηματική συνεργασία με μια ευρωπαϊκή υποδομή αποτελεί βασικό ορόσημο για την ενίσχυση της παρουσίας της SIX στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Javier Hernani, επικεφαλής της SIX Securities Services και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της SIX, δήλωσε ότι : «Η διάταξη παγκόσμιας συνδεσιμότητας, σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μοντέλο υπηρεσιών θεματοφυλακής και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών που δημιουργήσαμε για την ΑΤΗΕΧCSD, αποδεικνύουν την ικανότητά μας να παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένες λύσεις σε υποδομές, βάσει της ανταγωνιστικής μας θέσης στην παγκόσμια αλυσίδα θεματοφυλακής. Η νέα επιχειρηματική συνεργασία θα αυξήσει την από κοινού αξία και θα υποστηρίξει το σχέδιο μελλοντικής επιχειρηματικής ανάπτυξης της ΑΤΗΕΧCSD».Sensitivity: C2 Internal.

Ο Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ATHEX και της ΑΤΗΕΧCSD, υπογράμμισε ότι: «H ATHEXCSD προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τη SIX και στην αξιοποίηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και του ολοκληρωμένου εύρους των υπηρεσιών της στον τομέα της διεθνούς θεματοφυλακής. Η άδεια της ATHEXCSD στο πλαίσιο του κανονισμού CSDR από τις 12 Απριλίου 2021 προσφέρει νέες δυνατότητες για την εξυπηρέτηση των εκδοτών, των συμμετεχόντων και των πελατών τους. Η άμεση σύνδεση με τη SIX στο πλαίσιο της CSDR θα δώσει στην ΑΤΗΕΧCSD τη δυνατότητα να επαυξήσει τις ενοποιημένες υπηρεσίες πρόσβασης σε διόδευση εντολών, συναλλαγές και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας XNET, προσφέροντας στα μέλη διευρυμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος για τίτλους αλλοδαπής. Επιπλέον, θα δώσει τη δυνατότητα για διπλή εισαγωγή (dual listing) ελληνικών ομολόγων προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η ταχέως αναπτυσσόμενη τοπική αγορά εταιρικών ομολόγων.

Μαζί με την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών της ΑΤΗΕΧCSD στο πλαίσιο του CSDR, όπως υπηρεσίες μετοχολογίου, ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών δι’ αντιπροσώπου αλλά και υπηρεσίες προς εκδότες στο πλαίσιο της οδηγίας SRD II, η πρόσβαση της ATHEXCSD σε άλλες αγορές μέσω της SIX θα βελτιώσει και θα ομογενοποιήσει τη συνολική προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών μας όπως για παράδειγμα με την δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας κοινών επενδυτικών μερίδων και για διεθνείς τίτλους.»