ΗΠΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που εισέβαλε στο γραφείο της Πελόζι

Στη σύλληψη του οπαδού του Ντόναλντ Τραμπ, που εισέβαλε στο Καπιτώλιο την Τετάρτη και φωτογραφήθηκε να κάθεται με τα πόδια πάνω στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι, προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας άντρας που έφερε 11 μολότοφ, δύο πιστόλια και ένα τουφέκι, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.



Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του 60χρονου Ρίτσαρντ Μπαρνέτ, ο οποίος εισέβαλε στο γραφείο της Πελόζι και μάλιστα της άφησε και σημείωμα. Ο Μπαρνέτ συνελήφθη στο σπίτι του στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP