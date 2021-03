Συνεκπαίδευση μονάδων του ΠΝ και της ΠΑ με δύναμη κρούσης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ

Σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών αντικειμένων θα υλοποιηθεί κατά τον πλου του αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης μέσων και μονάδων Ελλάδας και ΗΠΑ.

Προς το σκοπό αυτό, η φρεγάτα ΨΑΡΑ έχει ενσωματωθεί ως πλήρες οργανικό μέλος στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ ενώ από πλευράς ελλληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα συμμετάσχουν επιπλέον στη συνεκπαίδευση δύο υποβρύχια και μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν αντικείμενα αεροναυτικών επιχειρήσεων, καθώς και άλλα σύνθετα αντικείμενα στο πλαίσιο τόσο της συνοδείας και υποστήριξης ενός πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου, όσο και εκπαίδευσης σε επιχειρησιακές και τακτικές διαδικασίες σε επίπεδο ΝΑΤΟ.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση πέραν της επαύξησης του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων, θα αυξήσει και την διαλειτουργικότητα αυτών σε διασυμμαχικό επίπεδο.

Awesome view of @TheCVN69 and that unmistakable Aegean Blue from the cockpit of an @HAFspokesman F-16 operating with the IKE air wing. Welcome to the neighborhood! pic.twitter.com/mg39mujlob