Βρετανία: Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Αζοφστάλ - Νεκρός από ρωσικά πυρά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης

Οι ρωσικές δυνάμεις στη Μαριούπολη συνέχισαν τις επιθέσεις τους στο εργοστάσιο χαλυβουργίας του Αζοφστάλ για δεύτερη ημέρα, παρά τις ρωσικές δηλώσεις που ισχυρίζονται ότι θα επιδιώξουν απλώς να το σφραγίσουν, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανία στην τελευταία του αναφορά για τον πόλεμο.

«Η νέα προσπάθεια της Ρωσίας να εξασφαλίσει το Aζοφστάλ και να ολοκληρώσει την κατάληψη της Μαριούπολης πιθανόν συνδέεται με τους επερχόμενους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης της 9ης Μαΐου και την επιθυμία του Πούτιν να έχει μια συμβολική επιτυχία στην Ουκρανία», αναφέρει η έκθεση.

