Iσραήλ: Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες με αμείωτη ένταση- Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατηγορώντας τη Χαμάς για την αρχή των εχθροπραξιών με την εκτόξευση ρουκετών στο Ισραήλ, εχθροπραξίες που διαρκούν σχεδόν μια εβδομάδα, δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να πλήττει τη Γάζα όσο χρειαστεί και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των πολιτών.

«Το μέρος που φέρει την ενοχή για αυτήν την αντιπαράθεση δεν είμαστε εμείς, είναι εκείνοι που μας επιτίθενται», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική ομιλία. «Βρισκόμαστε ακόμα στο μέσο αυτής της επιχείρησης, η οποία δεν έχει τελειώσει και θα συνεχιστεί για όσο καιρό χρειαστεί».

«Σε αντίθεση με τη Χαμάς, η οποία σκόπιμα θέλει να βλάψει πολίτες καθώς κρύβεται πίσω από τους πολίτες, κάνουμε τα πάντα, αλλά τα πάντα, για να αποφύγουμε ή να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να βλάψουμε πολίτες και να πλήξουμε απευθείας τους τρομοκράτες», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς ότι «διαπράττει διπλό έγκλημα πολέμου», από τη μια εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον αμάχων και από την άλλη χρησιμοποιώντας παλαιστίνιους άμαχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Μπένι Γκαντς, απείλησε χθες ότι αν τα επεισόδια συνεχιστούν, τα μέτρα στήριξης της παλαιστινιακής οικονομίας και κοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορoνοϊού «θα ακυρωθούν».

Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνέχισε να σφυροκοπεί από αέρος τη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, βομβαρδίζοντας μεταξύ άλλων το σπίτι ηγετικού στελέχους της Χαμάς Γιάχια Σινουάρ, ενώ τρομοκράτες εκτόξευσαν νέες ομοβροντίες ρουκετών, ιδίως εναντίον της μητρόπολης Τελ Αβίβ, καθώς οι εχθροπραξίες βρίσκονται στην έβδομη ημέρα τους χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι οδεύουν σε αποκλιμάκωση.

