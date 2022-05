Συνεχίζεται η απομάκρυνση αμάχων - Μεταφέρονται στη Ζαπορίζια, λεει ο Ζελένσκι

Συνεχίζεται η απομάκρυνση των αμάχων που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι 100 συνολικά άτομα απομακρύνθηκαν σήμερα, Κυριακή και μεταφέρονται στην πόλη Ζαπορίζια. Μάλιστα, ο ίδιος αδράζει την ευκαιρία να ευχαριστήσει τις ομάδες που σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη υλοποιούν την εν λόγω προσπάθεια. Παράλληλα, ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι η απομάκρυνση των αμάχων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φωτογράφος του Reuters εντόπισε μία ομάδα 14 ατόμων να φτάνει σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας, ενώ προηγουμένως είχε εντοπίσει άλλα 40 άτομαα να φτάνουν στο κέντρο του χωριού Μπεζιμένε, στην ευρύτερη περιοχή του Ντονέτσκ.

Tο Κίεβο κάνει λόγο για απομάκρυνση 20 μόνο αμάχων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός σκότωσε δύο φορές περισσότερους κατοίκους σε δύο μήνες από ό,τι οι Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, η γερμανική κατοχή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 10.000 αμάχων, ενώ ο ρωσικός στρατός σκότωσε περισσότερους από 20.000.

Στο Κίεβο βρέθηκε και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι. «Θα είμαστε εδώ για εσάς μέχρι να τελειώσει ο αγώνας», διαμήνυσε.

«Σας επισκεπτόμαστε για να σας ευχαριστήσουμε για τον αγώνα σας για την ελευθερία... Ο αγώνας σας είναι αγώνας για όλους. Η δέσμευσή μας είναι να είμαστε εδώ για εσάς μέχρι να τελειώσει ο αγώνας», ανέφερε η Πελόζι σε ένα βίντεο που ανήρτησε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Συνεχής ενημέρωση

19:15 Ρωσικό ΥΠΑΜ: 80 άμαχοι απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 80 άμαχοι απομακρύνθηκαν από την πελώρια χαλυβουργία Αζοφστάλ στην ουκρανική πόλη της Μαριούπολης, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Όσοι απομακρύνθηκαν που ήθελαν να πάνε σε περιοχές που τελούν υπό ουκρανικό έλεγχο παραδόθηκαν στους εκπροσώπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Υπηρεσίας του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε το υπουργείο.

19:04 Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο στο επίκεντρο των συνομιλιών Κουλέμπα - Μπορέλ

Την ένταξη του εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο στον επόμενο γύρο των κυρώσεων, ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τους.

Όπως γνωστοποιήθηκε νωρίτερα, η ΕΕ συζητά την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου έως τα τέλη του 2022. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει ακόμη να συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα εξετάσουν την πρόταση την Τετάρτη.

Ο Κουλέμπα ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική από τη χορήγηση της υποψηφιότητας στην ΕΕ στην Ουκρανία». Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, αντιτίθενται στην επιτάχυνση της μακράς διαδικασίας υποβολής αιτήσεων της ΕΕ.

Στην ανάρτηση του μάλιστα δήλωσε ότι «δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη περαιτέρω ασφαλούς εκκενώσεων της πολιορκημένης Μαριούπολης».

I spoke with @JosepBorrellF on the next round of EU sanctions on Russia which must include an oil embargo. I also emphasized there can be no alternative to granting Ukraine EU candidate status. We paid separate attention to further safe evacuation from besieged Mariupol.