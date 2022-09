Συνεχίζει την αντεπίθεση στο Χάρκοβο ο ουκρανικός στρατός, 50 χλμ από τα ρωσικά σύνορα

Περίπου 50 χιλιόμετρα απομένουν μέχρι να φτάσει ο ουκρανικός στρατός στα σύνορα με τη Ρωσία, σύμφωνα με τον αρχηγό του στρατού, Βαλέρι Ζαλούζνι, ο οποίος πληροφόρησε ότι στην περιοχή του Χαρκόβου, ξεκίνησε η προώθηση όχι μόνο προς τα νότια και τα ανατολικά αλλά επίσης και προς τα βόρεια.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακατέλαβαν περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις αρχές του μήνα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την προέλαση αυτή, θεωρώντας ότι είναι δυνητικά μια τομή τον πόλεμο και διαβεβαιώνοντας ότι ο χειμώνας μπορεί να φέρει περισσότερα εδαφικά κέρδη εάν το Κίεβο λάβει περισσότερο ισχυρό εξοπλισμό.

Από τη Μόσχα, το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν θέσεις του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με πλήγματα ακριβείας που επιφέρουν οι αερομεταφερόμενες μονάδες, οι πύραυλοι και το πυροβολικό.

Η αποχώρηση από την πόλη Ιζιούμ σηματοδοτεί τη χειρότερη ήττα των ρωσικών δυνάμεων αφότου έφυγαν από τα περίχωρα του Κιέβου, τον Μάρτιο.

Παράλληλα, «σημείο καμπής» χαρακτήρισε τον επερχόμενο χειμώνα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς «μπορεί να οδηγήσει στην ταχεία απελευθέρωση της Ουκρανίας». Μάλιστα υπογράμμισε ότι «αν ήμασταν λίγο ισχυρότεροι όσον αφορά τον οπλισμό, θα μπορούσαμε να απελευθερωθούμε γρηγορότερα».

Οι νίκες των Ουκρανών είναι σημαντικές από πολιτικής άποψης για τον Ζελένσκι, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει ενωμένη την Ευρώπη στο πλευρό της Ουκρανίας –και να την εφοδιάζει με όπλα και χρήματα– αν και στον ορίζοντα διαφαίνεται η ενεργειακή κρίση τον χειμώνα, λόγω του περιορισμένου ανεφοδιασμού των Ευρωπαίων καταναλωτών με ρωσικό φυσικό αέριο.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανέφερε εξάλλου σήμερα ότι συνεχίζονται οι μάχες γύρω από το Ιζιούμ και το Κουπιάνσκ, τον μοναδικό σιδηροδρομικό κόμβο απ’ όπου εφοδιάζεται η πρώτη γραμμή του μετώπου των Ρώσων στη βορειοανατολική Ουκρανία. Καθώς συμπληρώνονται 200 ημέρες από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία έκανε λόγο για ρωσικά πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνεχίζονται επίσης οι βομβαρδισμοί στα ανατολικά και τα νότια.

