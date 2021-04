Ν. Δένδιας: Συναντήθηκε στη Γενεύη με τον Αντ. Γκουτέρες

Με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε νωρίτερα στη Γενεύη, κατά την Άτυπη Πενταμερή Συνάντηση για το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο περιθώριο της Άτυπης Πενταμερούς Συνάντησης στη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών είχε διμερή συνάντηση και με τον Βρετανό ομόλογο του, Ντόμινκ Ράαμπ.

