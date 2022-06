Συνάντηση Ζελένσκι - Μπάφετ με φόντο την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ, γιο του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, την Τετάρτη στο Κίεβο και συζήτησε τρόπους για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας.

"Συζητήσαμε βοήθεια που θα ήταν πολύτιμη για το κράτος μας. Του πρόσφερα την ευκαιρία να συμμετάσχει σε έργα αποκατάστασης των συστημάτων άρδευσης στην περιοχή της Οδησσού, υποστήριξης του λαού μας και εκκαθάρισης ναρκοπεδίων", ανέφερε ο Ζελένσκι σε tweet.

Το ίδρυμα, το οποίο είχε περιουσιακά στοιχεία 529 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2020, ανέφερε στον ιστότοπό του ότι οι προτεραιότητές του είναι η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, ο μετριασμός των συγκρούσεων και η δημόσια ασφάλεια.

Ο Μπάφετ είναι διευθυντής της Berkshire Hathaway, του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε από τον πατέρα του, και διευθύνοντα σύμβουλο του Ιδρύματος Χάουαρντ Μπάφετ, το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

