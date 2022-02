Συνάντηση Νίκου Δένδια - Τζέφρι Πάιατ

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η κρίση στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Συζητήθηκαν επίσης θέματα πολυμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων 3+1, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της πρόσφατης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών στη Μαριούπολη.

Ο κ. Πάιατ, με ανάρτησή του στο twitter, αναφέρει πως άκουσε με ευχαρίστηση τον κ. Δένδια μετά την επίσκεψή του στη Μαριούπολη.

«Οι ΗΠΑ καλωσορίζουν την ηγεσία του υπουργού και την υποστήριξη της Ελλάδας για την κυριαρχία της Ουκρανίας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Τόνισα τη δέσμευσή μας για ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και προώθηση των περιφερειακών εταιρικών σχέσεων μέσω του 3+1» πρόσθεσε.

