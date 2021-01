Συνάντηση Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Ιρλανδίας

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

