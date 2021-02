Συνάντηση Ν. Δένδια με τον υπ. Εξωτερικών του Μπαχρέιν

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι (Abdullatif bin Rashid Alzayani) πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο του Φόρουμ Φιλίας που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και η συνεργασία στην περιοχή, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

