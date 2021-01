Συνάντηση Ν. Δένδια με τον νέο πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα, δρ Σαάντ Αλαμάρ, είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας τού ευχήθηκε στον πρέσβη καλή επιτυχία στη θητεία του, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

During courtesy call at @GreeceMFA, FM @NikosDendias welcomed new #SaudiArabia Ambassador Dr.Saad Alammar &wished him a successful term

