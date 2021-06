Συνάντηση Ν. Δένδια με πρέσβη του Ισραήλ Γ. Αμράνι

Θέματα διμερών σχέσεων, τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ στην Ελλάδα συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα Γιόσι Αμράνι.

