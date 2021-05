Ουρ. Φον ντερ Λάιεν: Συνάντηση με τις μικρές τενίστριες «σύμβολα αντίστασης στην πανδημία»

Η συμμετοχή της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο για την Υγεία ολοκληρώθηκε με μια συνάντηση με την Καρόλα και την Βιτόρια, τα δύο κορίτσια που έγιναν γνωστά παγκοσμίως παίζοντας τένις στις στέγες της Λιγουρίας στην Ιταλία στέλνοντας το δικό τους θετικό μήνυμα εν μέσω πανδημίας.

«Μία εικόνα έχει μείνει στο μυαλό μου τους τελευταίους έξι μήνες. Μία εικόνα που αποτυπώνει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Είναι η εικόνα της Καρόλα και της Βιτόρια» υπογράμμισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο βίντεο που ανήρτησε στο Twitter κάνοντας λόγο όχι μόνο «για το ταλέντο και το κουράγιο των κοριτσιών», αλλά και για «το μάθημα που κρύβεται πίσω αυτό. Ένα μάθημα που δείχνει ότι ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις τα εμπόδια να στέκονται στον δρόμο σου» όπως σημείωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αυτό η Καρόλα και η Βιτόρια και όλα τα νέα παιδιά της Ευρώπης μας διδάσκουν για τη ζωή κάθε μέρα. Αυτή είναι η επόμενη γενιά της Ευρώπης» υπογράμμισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

I was delighted to meet Carola and Vittoria, the girls who played tennis on the roofs of Liguria 🇮🇹 last year.



Their story warmed our hearts and gave us a burst of energy during the darkest hours of the Covid crisis.



Thank you for sharing your passion with us 🎾 pic.twitter.com/CyHdZ7h4wq