Συνάντηση Δένδια με τους ΥΠΕΞ Κύπρου, Αιγύπτου και Ιορδανίας

Συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι και Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο Ντουμπάι, όπου βρίσκεται, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η σταθερότητα στην περιοχή και η πολυμερής συνεργασία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

