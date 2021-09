Συνάντηση Δένδια με τους πρέσβεις κρατών-μελών της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας

Συνάντηση με τους πρέσβεις κρατών-μελών της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που εδρεύουν στην Αθήνα, συγκεκριμένα με τους πρέσβεις του Βιετνάμ, της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης και των Φιλιππίνων, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με τις χώρες της ΝΑ Ασίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with Ambassadors of #Indonesia, #Philippines, #Thailand & #Vietnam, m-s of the Association of Southeast Asian Nations. Talks focused on shared commitment to International Law, especially International Law of the Sea, & strengthening ties between #Greece & #ASEAN countries. pic.twitter.com/UaJA6q84cI