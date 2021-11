Συνάντηση Δένδια με την πρεσβευτή της Νιγηρίας

Τη βούληση της Ελλάδας για ενίσχυση της παρουσίας της στην υποσαχάρια Αφρική, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με την πρεσβευτή της Νιγηρίας στη χώρα μας Οπουνίμι Ακινκούγκμπε (Opunimi Akinkugbe).

«Συζητήσαμε για τις σχέσεις της Ελλάδας - Νιγηρίας και της εξέφρασα τη βούληση της Ελλάδας για ενίσχυση της παρουσίας της στην υποσαχάρια Αφρική» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας.

FM @NikosDendias met w/#Nigeria Amb. O.Akinkugbe to discuss 🇬🇷🇳🇬relations &conveyed #Greece’s will to strengthen its presence in sub-saharan #Africa



Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας συνομίλησε με Πρέσβη Νιγηρίας για σχέσεις🇬🇷🇳🇬 &εξέφρασε βούληση🇬🇷για ενίσχυση παρουσίας της σε υποσαχάρια Αφρική pic.twitter.com/WMmzwSUfUO