Συνάντηση Δένδια με τη γγ του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας

Συνάντηση με τη γγ του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, Majlinda Bregu, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-East European Cooperation Process - SEECP) που έχει η Ελλάδα από την 1η Ιουλίου και για ένα έτος.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας για τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή και τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

