Συνάντηση Δένδια με Σουηδό πρέσβη: Η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στο επίκεντρο

Η περαιτέρω εμβάνθυνση των σχέσεων της Ελλάδας με τη Σουηδία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον νέο πρεσβευτή της Σουηδίας στη χώρα μας Γιόχαν Μπόργκσταμ (Johan Borgstam).

«Ο υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον νέο πρέσβη Σουηδίας J.Borgstam και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του -στο επίκεντρο η περαιτέρω εμβάθυνση σχέσεων Ελλάδας - Σουηδίας», επισημαίνεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

FM @NikosDendias welcomed new #Sweden Ambassador Johan Borgstam&wished him a successful term -focus on further deepening 🇬🇷🇸🇪relations



Ο ΥΠΕΞ υποδέχθηκε τον νέο Πρέσβη Σουηδίας J.Borgstam&του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του -στο επίκεντρο η περαιτέρω εμβάθυνση σχέσεων🇬🇷🇸🇪 pic.twitter.com/i49JYFAZo8