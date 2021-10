Συνάντηση Δένδια - Χριστοδουλίδη: Συζήτησαν για Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειο

Θερμή ήταν η υποδοχή του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα, από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε συνέχεια των συναντήσεών τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο πλαίσιο του στενού συντονισμού Ελλάδας- Κύπρου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Οι υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας και τις εξελίξεις σε Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειο.

I cordially welcomed #Cyprus FM @Christodulides in Athens. Following up on our recent meetings during #UNGA & within the context of close 🇬🇷🇨🇾 coordination, we had a timely discussion on recent 🇬🇷🇫🇷 agreement and developments in regard to Cyprus issue & #EasternMediterranean. pic.twitter.com/6ImeJst8zv