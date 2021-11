Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Σανίνο για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας

Σε βάθος συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων «για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο και την ανάγκη η ΕΕ να ενεργήσει αποφασιστικά σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τα Βαρώσια», ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών με τον ενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Στέφανο Σανίνο, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρει ανάρτηση της κυπριακής αντιπροσωπείας της ΕΕ στο twitter.

Όπως επισημαίνεται, είχαν "σε βάθος συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο και την ανάγκη η ΕΕ να ενεργήσει αποφασιστικά σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τα Βαρώσια".

Foreign Minister ⁦@Christodulides⁩ and @SanninoEU met today in Brussels. In depth discussion and exchange of views on Turkey’s illegal actions in #Cyprus and the need for the EU to act decisively in line with FAC decisions on #Varosha. pic.twitter.com/F1HeBXdjKF