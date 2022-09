Συνάντηση αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον ακόλουθο Άμυνας των ΗΑΕ

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συναντήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, στο γραφείο του με τον ακόλουθο Άμυνας της πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) στην Ελλάδα Brigadier General Jassim Abdulla Abdul Latif Jassim Shurafa.

Όπως ανακοινώθηκε, ο πρέσβης των ΗΑΕ συνοδευόταν από τον Director of the Directorate of Education Brigadier Staff Eng. Nasir Rashid Al Naqbi των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, στην στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και ΗΑΕ, καθώς και η εξέλιξη των εργασιών κατασκευής των υποδομών φιλοξενίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου Μελλίδη».