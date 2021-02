Συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών με τους πρέσβεις Νορβηγίας και Πορτογαλίας

Διαδοχικές συναντήσεις είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τους πρέσβεις της Νορβηγίας και της Πορτογαλίας στην Αθήνα.

Πιο αναλυτικά, καταρχήν ο κ. Δένδιας είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρέσβη της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Φρόντε Οβερλαντ Αντερσεν. Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στο Twitter, του υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν διμερή περιφερειακά θέματα.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με την πρέσβη της Πορτογαλίας Ελένα Πάιβα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η στενή συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

