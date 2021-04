Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη, δύο τραυματίες αστυνομικοί

APimages

Συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς, ενώ αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως όχημα έπεσε στην πύλη του Καπιτωλίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. «Ένας ύποπτος είναι υπό κράτηση», ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Και τα τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ η Washington Post αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροβολήθηκε και οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο βρίσκονται άντρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό του κτιρίου, ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας προσέγγισε το Καπιτώλιο αμέσως μετά το περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά σε ένα φυλάκιο ασφαλείας στην είσοδο Νορθ Μπαρικέιντ, στην πλευρά όπου βρίσκεται η Γερουσία.

Δείτε live εικόνα από το Καπιτώλιο

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Ένας αξιωματικός είπε ότι υπήρξε αναφορά για πιθανούς πυροβολισμούς σε έναν δρόμο κοντά στο συγκρότημα όπου στεγάζονται η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

Capitol police tell me Capitol campus is on lockdown. Flurry of police activity. Staff got a text about an external threat.#NexstarDC pic.twitter.com/lmvEs8Q2CF — Alexandra Limon (@AlexLimonNews) April 2, 2021

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου για την κατάσταση στο Καπιτώλιο προτού ολοκληρώσει την ενημέρωσή της με την Τζεν Ψάκι να απαντάει ότι δεν είναι ενήμερη για το τι συμβαίνει στο Καπιτώλιο.

Ερωτηθείσα ποιος ταξιδεύει μαζί με τον Τζο Μπάιντεν στο Κάμπ Ντέιβιντ αυτό το Σαββατοκύριακο και μπορεί να τον ενημερώσει για την κατάσταση, η Ψάκι είπε ότι ο πρόεδρος «ταξιδεύει πάντα με έναν εκπρόσωπο εθνικής ασφάλειας».

WH Press Sec. Psaki is asked about the reports of gunfire at the U.S. Capitol and how Biden is alerted while off campus. pic.twitter.com/JOlHl90RD1 — The Recount (@therecount) April 2, 2021

Αυτήν την εβδομάδα, βουλευτές και γερουσιαστές είναι σε διακοπές, όμως ορισμένα μέλη των επιτελείων τους, υπάλληλοι και δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον χώρο των Καπιτωλίου