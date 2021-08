Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Αναφορές για βόμβα σε φορτηγό

Σε συναγερμό έχει τεθεί το Καπιτώλιο καθώς η αστυνομία η οποία διερευνά μια αναφορά για έναν πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα φορτηγό έξω από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, έχει εκκενώσει την περιοχή γύρω από το κτίριο, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι επιβολής του νόμου στο Associated Press.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR