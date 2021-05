Συναγερμός για πυρκαγιά στο Ανατολικό Λονδίνο σε κτίριο που «μοιάζει» με τον Πύργο Γκρένφελ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη συνοικία Πόπλαρ, στο ανατολικό Λονδίνο, όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε πολυκατοικία.



Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 9 το πρωί, τοπική ώρα. Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τις φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα του 8ου, του 9ου και του 10ου ορόφου του ψηλού κτιρίου, που συνολικά έχει 19 ορόφους.

London Ambulance Service say they?ve treated “a number of people” at a flat fire in Poplar, East London.https://t.co/cRK9aWpsiS