Συναγερμός για «πακέτο» με αέριο σαρίν στα γραφεία του Facebook

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές Αρχές έπειτα από εντοπισμό πακέτου σε σάκο αλληλογραφίας που έφτασε στα γραφεία του Facebook στην Καλιφόρνια, το οποίο περιείχε το νευροτοξικό αέριο σαρίν.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου ελέγχου σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) εντοπίστηκε «ύποπτο» πακέτο σε σάκο αλληλογραφίας, αφού ανιχνεύθηκε ως θετικό στην ουσία σαρίν. Αμέσως, δόθηκε εντολή να εκκενωθούν τέσσερα κτίρια των εγκαταστάσεων της εταιρείας, ώστε να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα.

Ο αρχηγός της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε πως «δύο άνθρωποι πιθανόν να εκτέθηκαν σε αέριο σαρίν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζουν σημάδια ή συμπτώματα».

BREAKING Two workers 'exposed to deadly sarin' at Facebook headquarters https://t.co/d5AWrFvran pic.twitter.com/h4IS7aL8Lk

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Facebook τα τρία κτίρια έχουν ήδη ελεγχθεί και είναι ασφαλή ώστε να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι.

Το σαρίν είναι οργανική ένωση του φωσφόρου που χρησιμοποιείται ως χημικό όπλο εξαιτίας της δράσης του ως νευροτοξικού παράγοντα. Έχει καταγραφεί ως όπλο μαζικής καταστροφής.

Here’s the latest from Facebook regarding the situation with their mail room pic.twitter.com/mm2ikDSIC2