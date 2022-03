Συμπτώματα δηλητηρίασης εμφάνισαν ο Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές - Επιβεβαιώνει εκπρόσωπος του Ρώσου - Διαψεύδει το Κίεβο

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας που έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία είχαν συμπτώματα δηλητηρίασης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γράφει στο λογαριασμό του στo twitter δημοσιογράφος της Wall Street Journal.

Scoop: Abramovich suffered suspected poisoning along with Ukraine peace negotiators earlier this month. Full Story on @WSJ shortly — Max Colchester (@MaximColch) March 28, 2022

Ο Αμπράμοβιτς, όπως είχε αποκαλυφθεί, συμμετείχε στις αρχικές συνομιλίες που είχαν Ρωσία και Ουκρανία για την κατάπαυση του πυρός, σε ρόλο διαμεσολαβητή.

Ο εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε τη δηλητηρίαση

Σύμφωνα με το BBC, εκπρόσωπος του Ρώσου ολιγάρχη, επιβεβαίωσε ότι ο Αμπράμοβιτς δηλητηριάστηκε μετά από τη συνάντηση που είχε με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές. Δεν επιβεβαίωσε ποιοι άλλοι υπέπεσαν θύματα ή το ποιοι κρύβονται πίσω από την «επίθεση» αυτή.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο στελέχη της ουκρανικής ομάδας των διαπραγματευτών παρουσίασαν συμπτώματα όπως κόκκινα μάτια, συνεχή και οδυνηρή δακρύρροια και ξεφλούδισμα του δέρματος στο πρόσωπο και τα χέρια τους. Η κατάστασή τους βελτιώθηκε και η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Είναι άγνωστο τι προκάλεσε τα συμπτώματα αυτά.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι επέρριψαν την «ύποπτη» δηλητηρίασή τους σε «σκληροπυρηνικούς» στη Μόσχα οι οποίοι ήθελαν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ένα πρόσωπο που πρόσκειται στο περιβάλλον του Αμπράμοβιτς είπε ότι είναι ασαφές ποιος τους έβαλε στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Δυτικοί ειδικοί εξέτασαν το συμβάν και είπαν ότι είναι δύσκολο να αποφανθούν αν τα συμπτώματα οφείλονται σε χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή σε κάποιου είδους ηλεκτρομαγνητική-ραδιολογική επίθεση.

Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφος του Guardian γράφει στο twitter: Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

Η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα Bellingcat, αναφέρει ότι τα θύματα της δηλητηρίασης είχαν καταναλώσει μόνο σοκολάτα και νερό τις ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων.

Σημειώνεται επίσης ότι η τοξική δόση δεν ήταν επαρκής για να σκοτώσει τα θύματα και «πιθανότατα είχε σκοπό να τα τρομάξει» αντί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

The three men experiencing the symptoms consumed only chocolate and water in the hours before the symptoms appeared. A fourth member of the team who also consumed these did not experience symptoms. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Σε περιβαλλοντικούς παράγοντες οφείλεται η ασθένεια του Αμπράμοβιτς λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρόμαν Αμπράμοβιτς και των Ουκρανών ειρηνευτικών διαπραγματευτών υποδηλώνουν ότι οφείλονται σε περιβαλλοντικό παράγοντα και όχι σε δηλητηρίαση, αναφέρει στο Reuters αμερικανός αξιωματούχος.

Την ίδια στιγμή, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ διαψεύδει τις αναφορές για δηλητηρίαση δύο διαπραγματευτών της Ουκρανίας.

Σε σχόλιό του ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ απέρριψε τις αναφορές μιλώντας για «εικασίες», προσθέτοντας ότι όλοι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές «εργάζονται ως συνήθως».