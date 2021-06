Συμμετοχή Ν. Δένδια σε υπουργική συνάντηση για τη Συρία

Σε άτυπη υπουργική συνάντηση για τη Συρία θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας εναντίον του «Ισλαμικού κράτους» πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη.

Στην εν λόγω συνάντηση θα συμμετάσχει περιορισμένος αριθμός κρατών, που έχουν εμπλοκή ή ιδιαίτερη συνεισφορά όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία.

Η εν λόγω συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος της Ελλάδας για τις εξελίξεις στη Συρία, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

FM @NikosDendias with counterparts at the Global @coalition Against Daesh Ministerial meeting taking place today in #Rome – Family 📷



Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας με ομολόγους στην Υπουργική Συνάντηση Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του «Ισλαμικού Κράτους» που πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη pic.twitter.com/FemNncdP73