Συμμετοχή Δένδια στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

O Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει σήμερα Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2022, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το ΣΕΥ συγκαλείται, εκ νέου προκειμένου οι ΥΠΕΞ των 27 Κρατών – Μελών της ΕΕ να συζητήσουν για την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην Ουκρανία στο πλαίσιο της εξελισσόμενης Ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η τηλεδιάσκεψη συγκλήθηκε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ούτως ώστε να αποφασιστούν περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Μάλιστα, κεντρικό ζήτημα της συζήτησης θα είναι το ενδεχόμενο αποσύνδεσης της Ρωσίας από το SWIFT.

«Συγκαλώ τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο στις 18:00 για να υιοθετήσουμε περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Θα προτείνω πακέτο έκτακτης βοήθειας για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, για να τις υποστηρίξω στον ηρωικό τους αγώνα», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter.

I am convening a virtual meeting of EU Foreign Ministers tomorrow at 18.00 to adopt further measures in support of #Ukraine, against aggression by #Russia.



I will propose a package of emergency assistance for the Ukrainian armed forces, to support them in their heroic fight.