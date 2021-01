Συμφωνία Novartis με Pfizer/BioNTech για συμπαραγωγή του εμβολίου

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis ήρθε σε αρχική συμφωνία με τις Pfizer/BioNTech για να συμμετάσχει στην παραγωγή του εμβολίου της κοινοπραξίας κατά της Covid-19.

Με την επιφύλαξη της τελικής συμφωνίας, η Novartis σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την εταιρεία που εδρεύει στη Βασιλεία, ενώ όπως έκανε γνωστό θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της στο Στάιν της Ελβετίας, κοντά στον ποταμό Ρήνο στα γερμανικά σύνορα .

"Η Novartis κινητοποιήθηκε σε πολλά μέτωπα για να υποστηρίξει την παγκόσμια αντίδραση πανδημίας", δήλωσε ο Στέφεν Λανγκ επικεφαλής των Τεχνικών Επιχειρήσεων της Novartis.

Η Novartis πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε «προχωρημένες συζητήσεις» και με άλλες εταιρείες για να αναλάβει την παραγωγή mRNA, θεραπευτικής πρωτεΐνης και άλλων πρώτων υλών για εμβόλια και θεραπείες.

