Συμφωνία Μπάιντεν-Ζελένσκι για περισσότερη αμυντική βοήθεια - Στα 15χλμ από το κέντρο του Κιέβου οι ρωσικές δυνάμεις, υπό πολιορκία η Μαριούπολη

Για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας στον αμυντικό τομέα και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας συμφώνησαν Τζ. Μπάιντεν και Β. Ζελένσκι σε νέα τηλεφωνική τους συνομιλία. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε διάγγελμά του δεσμεύτηκε να «αποφύγει» μια «άμεση αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», επειδή θα προκαλούσε έναν «Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο ρωσικός στρατός βρίσκεται περίπου 15 χλμ. μακριά από το κέντρο του Κιέβου, αλλά όχι πιο κοντά από ότι βρισκόταν σε σχέση με πριν από 24 ώρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό στο Χάρκοβο, ενώ η Μαριούπολη παραμένει υπό πολιορκία. Τουλάχιστον 2,5 εκατ. πρόσφυγες έχουν φτάσει στις γειτονικές της Ουκρανίας χώρες.

Το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει εισβολή στη χώρα η Λευκορωσία ακόμη και σήμερα, Παρασκευή, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ο λευκορωσικός στρατός μπορεί να ξεκινήσει την εισβολή στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) της 11ης Μαρτίου» ανέφερε το Κέντρο αυτό, που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Πληροφοριών.

Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην Ουκρανία σε μια παραπλανητική επίθεση για να δώσει μια εκ των υστέρων αιτιολόγηση για την εισβολή της, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει μια ευρύτερη χρήση τέτοιων όπλων στον πόλεμο, δήλωσαν δυτικοί αξιωματούχοι.

«Πιστεύουμε ότι χημικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια παραπλανητική επίθεση για να δοθεί μια εκ των υστέρων αιτιολόγηση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα αξιωματούχος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομίλησε σήμερα Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και συμφώνησαν για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας στον αμυντικό τομέα και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, για τα εγκλήματα της Ρωσίας ενάντια στους αμάχους. Συμφωνήσαμε τα περαιτέρω βήματα σε σχέση με την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας» δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στο Twitter.

