Πεντάγωνο-Lockheed Martin: Συμφωνία για 375 μαχητικά F-35 εντός τριετίας- Αίτημα και από Ελλάδα

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η Lockheed Martin Corp συμφώνησαν για την παραγωγή περίπου 375 μαχητικών F-35 μέσα σε μία τριετία, όπως ανακοίνωσε χθες το αμερικανικό Πεντάγωνο.

To Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η τελική ποσότητα αυτής της συμφωνίας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με «οποιεσδήποτε προσαρμογές θα κάνει το Αμερικανικό Κογκρέσο στον προϋπολογισμό του 2023 και σε τυχόν παραγγελίες που θα γίνουν από διεθνείς εταίρους»

Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών των «διεθνών εταίρων» είναι και η χώρα μας, καθώς η Αθήνα έχει στείλει επίσημο αίτημα προς τις ΗΠΑ για την προμήθεια αυτών των αεροσκαφών. Το ελληνικό αίτημα αφορά μια μοίρα 20 αεροσκαφών και άλλη μία, αντίστοιχου αριθμού, σε δεύτερο στάδιο.

Σημειώνεται ότι πριν μια εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της Lockheed βρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος ενώ στις ΗΠΑ βρίσκεται από την Κυριακή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Αμερικανού ομολόγου του Λόιντ Όστιν (Lloyd Austin). Ο Υπουργός είχε επαφές με αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συνεργασία με τον επικεφαλής του Προγράμματος F-35 του Αμερικανικού Πενταγώνου, Αντιστράτηγο Μάικλ Σμιτ.

Η συμφωνία Πενταγώνου - Lockheed Martin επιτεύχθηκε, ενώ αναμένεται αύξηση της τιμής μονάδας, για την πιο κοινή έκδοση του αναφερόμενου μαχητικού, εξαιτίας της έλλειψης πρώτων υλών, αλλά και της ανοδικής πορείας του πληθωρισμού.

With our partners, we reached an agreement on Lot 15-17. Amidst COVID-19 impacts and decreased F-35 quantities, we achieved a cost per jet lower than inflation trends. It includes hardware for Block 4 capabilities and ensures the F-35 remains the world's most capable aircraft.