Συμφωνία Ε.Ε - Astra Zeneca για παράδοση 200 εκατ. δόσεων εμβολίου

Η AstraZeneca και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την παράδοση εκκρεμών δόσεων εμβολίου COVID-19 σε κράτη μέλη, τερματίζοντας μια διαφωνία σχετικά με τις ελλείψεις που είχαν επιβαρύνει την εταιρεία και την εκστρατεία εμβολιασμού. Η συμφωνία θα τερματίσει επίσης την εκκρεμή δικαστική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρυξελλών.

Όπως προκύπτει από την συμφωνία η AstraZeneca δεσμεύεται να παραδόσει εκτός από τα περίπου 100 εκατομμύρια δόσεις που παραδόθηκαν μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου, 135 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του 2021 (60 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του 3ου τριμήνου και 75 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του 4ου τριμήνου) και οι υπόλοιπες δόσεις (65 εκατομμύρια) έως το τέλος Μαρτίου 2022.

Από την πλευρά της η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου τόνισε ότι «η σημερινή συμφωνία διακανονισμού εγγυάται την παράδοση των υπόλοιπων 200 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου COVID-19 από την AstraZeneca στην ΕΕ. Ενώ αυτήν την εβδομάδα φτάσαμε στο σημαντικό ορόσημο του 70% του πλήρους εμβολιασμού του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εμβολιασμού μεταξύ των κρατών μελών μας και η συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των AstraZeneca, παραμένει κρίσιμη».

Σημείωσε ότι «ως ο ισχυρότερος υποστηρικτής της παγκόσμιας συνεργασίας και αλληλεγγύης για τα εμβόλια, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τον υπόλοιπο κόσμο. Στόχος μας είναι να μοιραστούμε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέσω του COVAX με χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η αλληλεγγύη στα εμβόλια είναι και παραμένει το σήμα κατατεθέν μας».

