Σύμβουλος Ουκρανού προέδρου: Η Ρωσία έχασε και άλλο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

«Η Ρωσία έχασε άλλο ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ένα ολοκαίνουργιο βοηθητικό πλοίο γενικής υποστήριξης το «Vsevolod Bobrov», ανέφερε σε ανάρτησή του ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Αντόν Γκεραστσένκο, ενώ ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Οδησσού είπε πως ρυμουλκούνταν στη Σεβαστούπολη από το Φιδονήσι, αφότου έπιασε φωτιά.

Οι δηλώσεις του εκπρόσωπου της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Οδησσού Σέρχι Μπρατσούκ, έγινα στο CNN, ενώ ο Αντόν Γκεραστσένκο ανάρτησε στο twitter τις δηλώσεις του για το πλοίο.

Russia lost another ship in the Black Sea.



According to my sources, the ship was hit and a fire broke out.

It is brand new auxiliary ship of project 23120 Vsevolod Bobrov#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/m28vAAra8a