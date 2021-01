Σύμβουλος Μπάιντεν: Να αφεθεί αμέσως ελεύθερος ο Αλ. Ναβάλνι

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως, δήλωσε μέσω του Twitter ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν που αναλαμβάνει σε τρεις ημέρες τα καθήκοντά του ως προέδρου των ΗΠΑ.

«Οι επιθέσεις του Κρεμλίνου κατά του κ. Ναβάλνι δεν συνιστούν απλώς παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και επίθεση κατά του ρωσικού λαού που θέλει να ακουστεί η φωνή του», έγραψε στο Twitter Τζέικ Σάλιβαν.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.