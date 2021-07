Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Καταδίκη της Τουρκίας για τα Βαρώσια – Ικανοποίηση στην Αθήνα

AP Images

Ρητή αναφορά σε καταδίκη των εξαγγελιών της Τουρκίας για τα Βαρώσια περιλαμβάνει η δήλωση του Γάλλου Μονίμου Αντιπροσώπου του ΟΗΕ, ο οποίος εξ ονόματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, καλεί για την ανατροπή όλων των ενεργειών που έγιναν από τον περασμένο Οκτώβριο.



Στη δήλωση γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στην τουρκική ηγεσία και στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ικανοποίηση στην Αθήνα για το περιεχόμενο της δήλωσης που επιβεβαιώνει εκ νέου και τις αποφάσεις 550 και 789 για τα Βαρώσια.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα διευθέτησης οποιουδήποτε μέρους των Βαρωσίων από ανθρώπους εκτός των κατοίκων της είναι απαράδεκτη και ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του.

Επιπλέον ζητά την άμεση αντιστροφή αυτής της πορείας δράσης και την αντιστροφή όλων των μέτρων που ελήφθησαν για τα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020.



H δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας θεωρείται σημαντική δεδομένου ότι για πρώτη φορά γίνεται ρητή αναφορά σε καταδίκη των εξαγγελιών στις οποίες προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα και οι οποίες αντιτίθενται στις αποφάσεις του ΟΗΕ, καθώς και για το γεγονός ότι θεωρείται πλέον πως οι παράνομες τουρκικές ενέργειες δεν βλάπτουν μόνον την Κύπρο αλλά και τον ίδιο τον Οργανισμό.

Επίσης μέσω της δηλώσεως αυτή το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει εκ νέου ότι η επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να γίνει στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής Ομοσπονδίας, δίνοντας με τον τρόπο αυτό απάντηση στον πρόεδρο της Τουρκίας που επιχειρεί να θέσει στο τραπέζι της λύση των δύο κρατών, ενώ κλείνει και την πόρτα σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πέραν αυτής που έχει ορίσει ο ΟΗΕ.

Διπλωματικές πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη δήλωση αυτή καθώς και για το γεγονός πως σε αυτή που τελικά ενεκρίθη από το Συμβούλιο Ασφαλείας και αποτέλεσε την τελική ανακοίνωση έχουν προστεθεί τα σημεία τα οποία η Ελληνική πλευρά και η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησαν.

Μάλιστα κάνουν λόγο για σημαντικές διαφορές με την προηγούμενη δήλωση αφού για πρώτη φορά υπάρχει ρητή αναφορά σε καταδίκη των εξαγγελιών αυτών, και όχι απλώς έκφραση "βαθιάς ανησυχίας" και τονίζουν πως «για πρώτη φορά γίνεται ρητή αναφορά στην τουρκική ηγεσία και στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας» ενώ υπενθυμίζεται ότι «στην δήλωση του περασμένου Οκτωβρίου γινόταν γενική αναφορά σε "ανακοίνωση που έγινε στην Άγκυρα"».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως «η εισαγωγή του ανωτέρω λεκτικού αποτελεί αποτέλεσμα του στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας» κάνουν αναφορά στις επαφές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, και στον συνεχή συντονισμό των δύο πλευρών.

Έμφαση δίδεται και στον εποικοδομητικό ρόλο των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Κίνας της Ρωσίας, της Ινδίας και της Ιρλανδίας.

Τέλος σημειώνουν ότι Αθήνα και Λευκωσία συνεχίζουν τον συντονισμό τους προκειμένου το ζήτημα να τεθεί και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά στη δήλωση αναφέρονται τα εξής:

«Statement by the President of the Security Council

At the [XXth] meeting of the Security Council, held on [XX] July 2021, in connection with the Council’s consideration of the item entitled [XXX], the President of the Security Council made the following statement on behalf of the Council:

“The Security-Council reaffirms the statement of its President of 9 October 2020 (S/PRST/2020/9) on Varosha.

“The Security Council reaffirms the status of Varosha as set out in previous United Nations Security Council resolutions, including resolution 550 (1984) and resolution 789 (1992). The Security Council reiterates that any attempt to settle any part of Varosha by people other than its inhabitants is inadmissible and that no actions should be carried out in relation to Varosha that are not in accordance with its resolutions.

“The Security Council condemns the announcement in Cyprus by Turkish and Turkish Cypriot leaders on 20 July 2021 on the further reopening of a part of the fenced-off area of Varosha. The Security Council expresses its deep regret regarding these unilateral actions that run contrary to its previous resolutions and statements.

“The Security Council calls for the immediate reversal of this course of action and the reversal of all steps taken on Varosha since October 2020. The Security Council underscores the need to avoid any further unilateral actions not in accordance with its resolutions and that could raise tensions on the island and harm prospects for a settlement.

“The Security Council stresses the importance of full respect and implementation of its resolutions, including the transfer of Varosha to UN administration, and of respect for UNFICYP’s freedom of movement.

“The Security Council reaffirms its commitment to an enduring, comprehensive and just settlement in accordance with the wishes of the Cypriot people, and based on a bicommunal, bizonal federation with political equality, as set out in relevant Security Council resolutions, and its support for the Secretary-General’s efforts.

“The Security Council shall remain seized of the matter».

Η μετάφραση της δήλωσης στα ελληνικά

«Δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας

Κατά τη [XXη] σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, που πραγματοποιήθηκε στις [XX] Ιουλίου 2021, σε σχέση με την εξέταση του θέματος με τίτλο [XXX], ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας έκανε την ακόλουθη δήλωση εξ ονόματος του Συμβουλίου:

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει τη δήλωση του Προέδρου του της 9ης Οκτωβρίου 2020 (S / PRST / 2020/9) σχετικά με τα Βαρώσια.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων όπως ορίζεται σε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 550 (1984) και της απόφασης 789 (1992). Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα διευθέτησης οποιουδήποτε μέρους των Βαρωσίων από ανθρώπους εκτός των κατοίκων της είναι απαράδεκτη και ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την ανακοίνωση στην Κύπρο από Τούρκους και Τουρκοκύπριους ηγέτες στις 20 Ιουλίου 2021 σχετικά με περαιτέρω άνοιγμα τμήματος της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για αυτές τις μονομερείς ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά την άμεση αντιστροφή αυτής της πορείας δράσης και την αντιστροφή όλων των μέτρων που ελήφθησαν για τα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του και αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις στο νησί και να βλάψει τις προοπτικές για μια διευθέτηση.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού και της εφαρμογής των ψηφισμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των Βαρωσίων στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και του σεβασμού της ελεύθερης κυκλοφορίας της UNFICYP.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια διαρκή, περιεκτική και δίκαιη διευθέτηση σύμφωνα με τις επιθυμίες του κυπριακού λαού και θα βασίζεται σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και την υποστήριξή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα».