Συλλυπητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού για το θάνατο του Νταβίντ Σασόλι

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάνει λόγο για έναν αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο, του οποίου το όραμα για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά.

I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European.