Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία με τους 49 νεκρούς στο Μπαγκλαντές

Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Τσιταγκόνγκ, εκφράζει με ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη δύσκολη στιγμή, επισημαίνει, «η σκέψη μας είναι στους αγνοούμενους, στους τραυματίες και στα συνεργεία διάσωσης».

Εξίσου, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό και την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές.

Profoundly saddened by the tragic loss of lives following an explosion at the port of #Chittagong.

At this difficult time, οur thoughts go out to the missing, the injured & to the rescue crews. We extend our deepest sympathies to the people & Gov’t of #Bagladesh pic.twitter.com/wakjF0E7JG