Συλλυπητήρια Νορβηγού πρέσβη για τα θύματα Ουκρανίας και Ελλάδας

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί θάνατο και καταστροφή σε αθώους πολίτες. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Φροντ Όβερλαντ Άντερσεν.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στα θύματα της Ουκρανίας και της Ελλάδας και στους οικείους τους.

Στην ανάρτηση ο Νορβηγός πρέσβης παραθέτει το tweet του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: «10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα!».

The Russian invasion of Ukraine 🇺🇦 is causing death and destruction for innocent civilians. Stop the bombing! My heartfelt condolences goes to the victims 🇺🇦 🇬🇷 and to their loved ones. #StandWithUkriane https://t.co/SZ0aLimczW