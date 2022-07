ΗΠΑ: Συλλήψεις βουλευτών των Δημοκρατικών που συμμετείχαν σε διαδήλωση υπέρ των εκτρώσεων

Μέλη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ του δικαιώματος της άμβλωσης μπροστά από Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι πολιτικοί είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο Καπιτώλιο πριν ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Δικαστήριο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Τα σώματα μας, η επιλογή μας» και «Δεν πάμε προς τα πίσω».

Multiple members of Congress, including @AOC, being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw