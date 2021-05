Συγκρούσεις Ισραηλινών - Παλαιστινίων στο κέντρο της Ιερουσαλήμ

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και ισραηλινούς αστυνομικούς στην πλατεία των Τζαμιών στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, δύο εβδομάδες έπειτα από παρόμοιες συμπλοκές που οδήγησαν σε αναζωπύρωση των βιαιοτήτων στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Οι συγκρούσεις άρχισαν μετά τη μεγάλη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής στην οποία συμμετείχε ένα πλήθος Παλαιστινίων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται επιτόπου.

Αντικείμενα εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση των ισραηλινών δυνάμεων που είναι παρούσες στην πλατεία, που είναι ο τρίτος πιο ιερός χώρος του ισλάμ, ανέφερε η αστυνομία κάνοντας λόγο για «ταραχές».

