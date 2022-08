Συγχαρητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ στην Ουγγαρία για την επέτειο ίδρυσης του κράτους τους

«Θερμά συγχαρητήρια και ευχές από την Ελλάδα προς τον λαό και την κυβέρνηση του εταίρου και συμμάχου μας στην ΕΕ, της Ουγγαρίας, που γιορτάζει σήμερα την ίδρυση του ουγγρικού κράτους!», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

🇬🇷🤝🇭🇺



Warm congratulations and best wishes from #Greece to the people and Government of our #EU partner and ally, #Hungary, celebrating today the foundation of the Hungarian State! pic.twitter.com/u0BhxL0heQ