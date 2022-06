Συγχαρητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την ημέρα Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Σλοβενίας

Συγχαρητήριο μήνυμα για την ημέρα Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Σλοβενίας ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Καθώς οι χώρες μας γιορτάζουν την 30ή επέτειο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών μας σχέσεων το 1992, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους Σλοβένους με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της χώρας τους», ανέφερε.

🇬🇷🤝🇸🇮



Happy #StatehoodDay Slovenia!



As our countries celebrate the 30th anniversary of establishing our diplomatic relations in 1992, we express our warmest congratulations to all Slovenians on the occasion of their country's National Day pic.twitter.com/dlTpmtKJah