Συγχαρητήριο μήνυμα της Τερέζα Μέι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, απέστειλε η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, για την εκλογική του νίκη, σε μήνυμά της στο twitter.

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία για την εκλογική τους νίκη. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο όπως πάντα να ενισχύσει την συνεργασία με την Ελλάδα σε θέματα ασφάλειας, εμπορίου και επενδύσεων, και των δεσμών των λαών μας» γράφει.

“Congratulations to @kmitsotakis and New Democracy on your election victory. The UK stands ready as always to strengthen our cooperation with Greece on security, on trade and investment, and our people to people links." – PM @Theresa_May