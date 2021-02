Συγχαρητήρια Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Ιταλό ομόλογό του Mάριο Ντράγκι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη θερμά, μέσω ανάρτησής του στο Τwitter, τον νέο πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα και ανέλαβε τα καθήκοντά του.

«Τα θερμότερα συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι. Προσβλέπω σε μια παραγωγική συνεργασία, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης ΕΕ και την περαιτέρω ενίσχυση των στενών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Warmest congratulations to Prime Minister Mario Draghi. I look forward to a productive cooperation, as we continue to work towards building a stronger EU and enhancing even further the close ties between Greece and Italy. pic.twitter.com/XoMr2CVAXj

Υπενθυμίζεται πως ο Μάριο Ντραγκι είναι και επίσημα ο 30oς πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα, στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο, η τελετή ορκωμοσίας της κυβέρνησης του.

È fatto. Mario #Draghi has become #Italy’s 30th Prime Minister since WWII, leading its 67th government in that time. His cabinet, stretching from left to far-right, has been sworn in. Can he keep them together? Italy’s biggest financial stimulus since Marshall Plan depends on it. pic.twitter.com/XPDnyj8typ