Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη σε Στ. Τσιτσιπά: «Πάμε παικταρά»

«Πάμε παικταρά», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον 21χρονο τενίστα Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο συνεχάρη για τη νίκη του στο τουρνουά ATP Finals.

O Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα μετά τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ρότζερ Φέντερερ, για το ATP Finals, και τη μεγάλη νίκη-πρόκριση του Έλληνα τενίστα επισκέφτηκαν τα αποδυτήρια και του έδωσαν συγχαρητήρια.

Ο πρωθυπουργός από τη μεριά του είπε στον Στέφανο ότι ήταν καταπληκτικός ενώ συνεχάρη και τον πατέρα, και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά.

A lovely moment for @StefTsitsipas and his team



Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist!